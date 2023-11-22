«Северсталь» обыграла ЦСКА дома в 5 из 6 последних матчей. 3.70 – коэффициент на победу сегодня

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«Северсталь» встретится с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Череповца победил на своем льду в основное время в 5 из 6 последних личных встреч.

Сегодня поставить на победу «Северстали» можно с коэффициентом 3.70. Успех ЦСКА идет за 1.90, на ничью дают 4.30.

Матч состоится 22 ноября и начнется в 19:30 мск.

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