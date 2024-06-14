Нойер в 35-й раз выйдет в старте на ЧМ/Евро – это рекорд сборной Германии. 1.77 – сыграет на ноль в матче с Шотландией

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Сборные Германии и Шотландии объявили стартовые составы на матч открытия Евро-2024.

38-летний Мануэль Нойер в 35-й раз выйдет в старте на крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и чемпионаты Европы. По данным Opta Sports, это рекорд сборной Германии.

Среди европейских игроков больше только у Паоло Мальдини (36) и Криштиану Роналду (43).

Букмекеры верят, что Нойер не пропустит от Шотландии. Гол британской сборной идет за 2.05. Ставка с обратным исходом сыграет за 1.77.

Игра пройдет 14 июня и начнется в 22:00 мск.

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