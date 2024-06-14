В Казахстане букмекерскую компанию лишили лицензии за нахождение сервера за рубежом

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БК Ringobet лишилась лицензии и получила штраф в 849 тыс. тенге за нарушение законодательства.

С подобным заявлением выступило Министерство туризма и спорта Казахстана 11 июня 2024 года. Внеплановая проверка показала, что сервер по приему ставок букмекерской компании находится за рубежом.

В соответствии с требованиями закона «Об игорном бизнесе» сервер по приему ставок букмекерской компании должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

На сайте БК уже прекратили прием ставок.

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