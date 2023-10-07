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«Сочи» и «Зенит» – одно из самых понятных противостояний в РПЛ. Что будет сегодня в линиях букмекеров?

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«Сочи» принимает «Зенит» в субботнем матче 11 тура РПЛ. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на историю самого однозначного противостояния последних лет через букмекерские коэффициенты. К каким трендам и линиям выгодно присмотреться перед матчем? Поехали.

 

● За восемь матчей в истории РПЛ пять побед за «Зенитом», две ничьих и всего одна победа «Сочи»;

● Коэффициент на победу петербуржцев с первой игры ни разу не поднимался выше 2.50, исторический минимум на победу – 1.39, зафиксирован в мае 2021 года, максимум – 2.45, в конце прошлого сезона;

● «Сочи» одержал победу в апреле 2021 года всухую (2:0), тогда коэффициент был 6.02;

● «Обе забьют» проходил ровно в половине игр – 4 ОЗ и 4 сухих матча. Средний коэффициент во всех матчах в районе 1.80.

А что сегодня?

● «Сочи» остается единственной командой, не игравшей в нынешнем чемпионате вничью (2 победы, 8 поражений) – это отлично ложиться на минимальное количество ничейных результатов в истории игр с «Зенитом». На победу петербуржцев сегодня – приличные 1.60.

● Тотал меньше 24.5 фолов сыграл в семи из восьми последних очных матчей в РПЛ. На ТМ сегодня дают 1.65.

● При этом хозяева забивали как минимум один гол в 6 из 7 последних домашних игр в РПЛ. Значит и «обе забьют» может случиться сегодня за 1.92.

● Как минимум три гола забивалось в 5 из 6 последних игр «Зенита» в Премьер-лиге, тотал больше 2,5 идет за уверенные 1.89.

«Сочи» начнут матч против «Зенита» в 14:00 по Москве.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

0:2 ➡️ 3:2 за 9 минут. Коэффициент на победу скромного «Лугано» доходил до 100

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

1 комментарий

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Yoi- Brawl stars
Оренбург тоже был понятным соперником для Зенита. Однако...
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