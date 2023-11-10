Теннисисты из Испании ни разу не выигрывали Итоговый турнир в XXI веке. Алькарас может стать первым за 4.50

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12 ноября в Турине стартует Итоговый турнир ATP.

Испанские теннисисты выиграли турнир лишь дважды в истории – в 1976 году титул взял Мануэль Орантес, а в 1998-м победил Алекс Корретха.

Карлос Алькарас может стать первым испанцем в XXI веке, который выиграет Итоговый турнир. Коэффициент на его победу – 4.50.

Выше Алькараса котирует только Новак Джокович. Ставки на победу серба принимаются за 2.40.

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