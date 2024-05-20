Лас-Пальмас – Алавес: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Эстадио де Гран Канария
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Последний тур Примеры предлагает поединок между Лас-Пальмас и Алавесом на стадионе де Гран Канария. Обе команды, несмотря на не самые впечатляющие результаты, надеются закончить сезон победой.
Лас-Пальмас
- Текущее положение: 15 место в Примере
- Результат последней игры: Ничья с Кадисом 0:0
- Форма: Лас-Пальмас не выигрывал в 13 последних матчах, забив всего 2 гола в последних 5 играх.
Последние 5 игр:
- Кадис – Лас-Пальмас, 0:0
- Лас-Пальмас – Бетис, 2:2
- Мальорка – Лас-Пальмас, 1:0
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас, 2:0
- Лас-Пальмас – Жирона, 0:2
Алавес
- Текущее положение: 10 место в Примере
- Результат последней игры: Победа над Хетафе 1:0
- Форма: Алавес продемонстрировал хорошие результаты в последнее время, забив 7 голов в последних 5 матчах.
Последние 5 игр:
- Алавес – Хетафе, 1:0
- Реал Мадрид – Алавес, 5:0
- Алавес – Жирона, 2:2
- Валенсия – Алавес, 0:1
- Алавес – Сельта, 3:0
Прогноз
Учитывая текущую форму и результаты, Алавес имеет преимущество перед Лас-Пальмасом.
Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.9
Коэффициенты:
- П1 – 2,45
- Х – 3,3
- П2 – 2,9
Где смотреть матч Лас-Пальмас – Алавес
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- Дата проведения
- 26 мая, 17.15, «де Гран Канария»