Лас-Пальмас – Алавес: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эстадио де Гран Канария

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Последний тур Примеры предлагает поединок между Лас-Пальмас и Алавесом на стадионе де Гран Канария. Обе команды, несмотря на не самые впечатляющие результаты, надеются закончить сезон победой.

Лас-Пальмас

  • Текущее положение: 15 место в Примере
  • Результат последней игры: Ничья с Кадисом 0:0
  • Форма: Лас-Пальмас не выигрывал в 13 последних матчах, забив всего 2 гола в последних 5 играх.

Последние 5 игр:

  • Кадис – Лас-Пальмас, 0:0
  • Лас-Пальмас – Бетис, 2:2
  • Мальорка – Лас-Пальмас, 1:0
  • Реал Сосьедад – Лас-Пальмас, 2:0
  • Лас-Пальмас – Жирона, 0:2

Алавес

  • Текущее положение: 10 место в Примере
  • Результат последней игры: Победа над Хетафе 1:0
  • Форма: Алавес продемонстрировал хорошие результаты в последнее время, забив 7 голов в последних 5 матчах.

Последние 5 игр:

  • Алавес – Хетафе, 1:0
  • Реал Мадрид – Алавес, 5:0
  • Алавес – Жирона, 2:2
  • Валенсия – Алавес, 0:1
  • Алавес – Сельта, 3:0

Прогноз

Учитывая текущую форму и результаты, Алавес имеет преимущество перед Лас-Пальмасом.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.9

Коэффициенты:

  • П1 – 2,45
  • Х – 3,3
  • П2 – 2,9

Где смотреть матч Лас-Пальмас – Алавес

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Лас-Пальмас – Алавес
Дата проведения
26 мая, 17.15, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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