«Сочи» проиграл 10 из 12 последних матчей в РПЛ и Кубке России. «Динамо» – фаворит за 2.34

«Сочи» встретится с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

Сочинцы проиграли 10 из 12 последних матчей во всех турнирах и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.34. Ничья идет за 3.50, победа «Сочи» – за 3.20.

Встреча состоится 6 ноября, начало – в 19:30 по московскому времени.

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