«Тоттенхэм» забьет «Челси», «Динамо» – фаворит против «Сочи», а хоккейный «Спартак» мощно начнет против СКА
В понедельник – как всегда остатки от туров европейских чемпионатов, но сегодня день особенный – сразу несколько матчей РПЛ, а в Англии – битва «Тоттенхэма» с «Челси». Что поставить? Есть интересные варианты.
«Урал» и «Рубин» плохо играют во вторых таймах. Приведет ли это к голам?
«Рубин» – третий с конца в таблице вторых таймов, а «Урал» – вообще последний. Чаще казанцев после перерыва пропускает только «Спартак», а уральцы выиграли лишь один такой тайм из 13.
Раз команды не хватает на полный матч – ошибки после перерыва неизбежны. Заглянем в такой вариант – ТБ1 за 1.61 во втором тайме. Низковатый коэффициент, но можно подстраховаться, если больше гола на двоих команды после перерыва не забьют.
Стартуют в 16:30 по московскому времени.
«Динамо» против главного аутсайдера, но коэффициент большой. Рискнуть?
Динамовцы сыграют в гостях против «Сочи», который проиграл десять из 13 матчей в сезоне. У самого «Динамо» в последних 12 играх всего одно поражение. Потеря Макарова из-за дисквалификации вряд ли настолько важна.
Но на победу «Динамо» выставлен коэффициент 2.21. Если он пугает, а нулевая фора – маловата (1.64), то самое время попробовать вариант с -0.25 на «Динамо», где коэффициент – 1.87. Матч начнется в 19:30.
Бывшая команда Почеттино очень результативна. Достанется и самому Почеттино?
Вывеска в АПЛ хороша – «Тоттенхэм» примет «Челси». «Тоттенхэм», понятно, фаворит, но мы обратим внимание на голы – он забивает не меньше двух во всех играх кроме одной с «Лутоном», когда долго пришлось играть вдесятером. «Челси» же пропускает не так много, но в последних матчах отхватил два и от «Арсенала», и от «Брентфорда». До этого пропустил мяч даже от «Бернли».
ТБ1 голов «Тоттенхэма» малоинтересен со своим 1.36, но следующие две форы стоит рассмотреть. Например, 1.68 за ТБ1.25 или 1.98 за ТБ1.5. Игра стартует в 23:00.
Знаменитые итальянские низы с участием «Торино» – оправдают ли себя снова?
Мы помним это еще по прошлому сезону – в 19 домашних матчах у «Торино» было 15 низов. Как сейчас? Да примерно так же – из пяти игр только один верх, когда приехал «Интер» и забил трижды. «Сассуоло» в сентябре развлекал веселыми матчами (2:4 от «Фрозиноне» и верховые победы над «Ювентусом» и «Интером»), но дальше было пять низовых игр подряд – серия продолжается и до сих пор.
Сейчас на низ в игре «Торино» – «Сассуоло» букмекеры дают высокие 1.86. ТМ3 здесь невыгоден (1.43), но можно рассмотреть ТМ2.75 за 1.63. Матч запланирован на 22:45.
«Спартак» не должен проиграть СКА первый период. Или вообще победит?
В КХЛ «Спартак» примет СКА – тут тоже есть интересный вариант. Сейчас у «Спартака» продолжается серия из 15 матчей, в которых он не проиграл первый период. Всего из 27 игр – уступил за этот отрезок только шесть раз.
У СКА, напротив, не лучшая статистика именно в начале матча: только шесть побед из 25 возможных в первых периодах. А поражений – девять.
На прямую победу «Спартака» в первом периоде ставить рискованно (2.76), а на непроигрыш – бессмысленно (1.33). Тогда можно подумать о нулевой форе за 1.82. Начало игры – в 17:00.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; РИА Новости/Павел Лисицын
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