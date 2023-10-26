150 млн долларов в месяц зарабатывают нелегальные российские гемблинг-компании (Дмитрий Сергеев)

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев раскрыл данные GGR нелегальных гемблинг-компаний в России.

GGR (gross gaming revenue) – валовой игровой доход. Это сумма всех денег, заработанных на проигрышах игроков за определенный период времени.

«В продолжение нашей панельной дискуссии на форуме про борьбу с нелегальным рынком в РФ. Собрал инсайдов по просьбам коллег.

По информации от нескольких экспертов на Кипре (ну или назовем их «источниками»), совокупный месячный GGR крупнейших нелегальных брендов в РФ достигает 100 млн долларов в месяц.

Вообще весь серый рынок РФ оценивается в 150 млн долларов GGR в месяц.

Большая часть из этого – доходы казино (до 80-90%), поскольку делать ставки на спорт предпочитают все же в легальных букмекерских компаниях.

Для сравнения, весь легальный российский рынок ставок на спорт – это 250-300 млн долларов GGR в месяц», – написал Сергеев в телеграме.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что такое фрибет, какие бывают виды, как получить?