Путин призвал увеличить отчисления от лотерей на российский спорт

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Президент РФ Владимир Путин поручил повысить отчисления от лотерей на развитие физкультуры и спорта.

«Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, – это приоритет, безусловно.

Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем.

«Это понятно [что денег не хватает], это всегда так – и в тучные года, и в такие не очень – всегда одно и то же.

Это вопрос приоритетов – что государство считает важным, а что – второстепенным», – сказал Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

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