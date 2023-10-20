«Селтикс» стали еще вариативнее и готовы стать чемпионом? Это последний шанс?

«Бостон» – традиционно в топе фаворитов НБА, но этот сезон должен дать ответ на то, готова ли команда Тейтума и Брауна взять заветные кольца или нас ждет распродажа и смена курса. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на коэффициенты «Селтикс» в грядущем сезоне.

Немного не хватает

В прошлом сезоне команда Джо Маззуллы набрала 57 побед, но в финале конференции уступила сумасшедшим «Хит» в семи матчах (летели 0:3) и не менее убойного Джимми Батлера. Это попадание Деррика Уайта спасло и сорвало миллионы экспрессов, но в седьмой игре чуда не произошло.

Менеджеры решили «довольно» – и обновили команду в межсезонье, сыграв олл-ин, поменяв душу раздевалки Маркуса Смарта, при котором «Селтикс» залетали в финал Востока 5 раз. За это время менялись тренеры, звезды, пробовали с Кайри Ирвингом и Кембой Уокером, Айзейя Томас проводил великие сезоны, а Гордон Хэйворд ломал ногу. Но всегда не хватало чего-то. В этом сезоне все снова изменилось.

Что перед стартом этого сезона?

Таланты Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя должны помочь в получении заветных перстней, вот только смогут ли?

Игорь Сошников подробно расписал про новых «Кельтов», вот основное:

● Когда выменяли Порзингиса, было понятно, что оборону «зеленых» ждут перемены. Порзи просто не похож на тех «больших», что были у «Селтикс» раньше. Хорфорд и Роб заметно подвижнее, Грант – вообще «четверка», и тут приходит центр, который совсем не так уверенно чувствует себя в поле.

● До обмена на Холидэя были разные варианты того, как именно изменится защита «зеленых» – будут они держать Порзингиса под кольцом, пока игроки периметра лезут через заслон, или наоборот чаще станут играть в заступ, активно прикрывая высокие выходы Кристапса. Может, Порзи вообще будет играть «четверку» в защите? Говорили, что Холидэй призван задушить Лилларда на паркете в плей-офф.

● Зачастую защита «Бостона» будет напоминать «Милуоки» последних лет – центр под кольцом на постоянной основе, а игроки периметра пытаются загнать боллхэндлера соперников в эту подстраховку.

● Атака «Селтикс» нередко вставала под давлением, потому что боллхэндлеры команды не всегда вели нападение на суперзвездном уровне. Креативщики остались прежние, но условия, в которых они будут работать, упростились. И снова обмен Холидэя все прояснил. Потому что до получения Дрю было не очень понятно, есть ли у «Бостона» какая-то оптимальная пятерка.

Получается, «Селтикс» подходят к сезону с наиболее сильной атакой из возможных, а в защите... криптонит имени Лилларда и Янниса вполне может помешать атаке. Но в плане глубины и пространства – это точно лучший «Бостон» последних лет. У «Бостона» мощнейший ростер, который спокойно должен проходить регулярный сезон. Защита, построенная вокруг Порзингиса и крепкого периметра, снова будет в топе НБА. Атака с таким пространством должна стабильно генерировать хорошие броски.

А что с коэффициентами?

«Бостон» и «Бакс» сильнее и круче остального Востока. «Майами», «Филадельфия», «Кливленд» – все они на данный момент выглядят заметно уступающими паре лидеров, да и проблем в этих командах хватает.

Если взглянуть на лигу в целом, то букмекеры видят четырех фаворитов: «Милуоки», «Бостон», «Денвер» ( 5.50 ) и «Финикс» ( 7.00 ), дальше пропасть, а потом – «Уорриорс» ( 12.50 ) и «Лейкерс» ( 13.00 ). «Селтикс» – вторые фавориты НБА после «Бакс» с 5.00 на итоговую победу. На «Милуоки» дают 4.50 . Кстати, перед перездом Порзи и Холидэя на «Селтикс» давали 6.50.

Что до победителя Восточной конференции, тут все сложнее, на обе команды дают 2.50 , выбрать между двумя «зелеными» командами все-таки сложно.

Зато можно присмотреться к количеству побед в регулярном сезоне. На тотал меньше 54,5 побед в сезоне выставлен коэффициент 1.75 , больше – 1.95 . Возможное понижение минут того же Хорфорда под плей-офф, активная ротация, уход от постоянных разменов в обороне, все это может привести к не самой крутой по цифрам регулярке.

С учетом того, что за последние пять сезонов «Селтикс» только раз пробили 54,5 побед – в прошлом сезоне – все идет к очередному спокойному сезону с упором на плей-офф. Конечно, было и 55 побед, но их в расчет можно не брать. Слишком опасно, да и давно, ах в 2017 году.

В гонке на MVP и лушего скорера сезона Тэйтум идет пятым, коэффициент 9.00 и 8.50 соответственно. Выше – знакомые лица – Яннис, Дончич, Эмбиид.

Если это не последний шанс войти в историю, если владельцы готовы платить налог на роскошь, если лидеры не потребуют переходы... слишком много «если» у этой команды, но следить за ней стало еще интереснее.

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Переход Лилларда в «Бакс» сломал коэффициенты на победителя НБА. Что произошло?

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu