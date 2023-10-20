Путина попросили запустить механизм блокировки онлайн-казино: «Из них выводят более 200 млрд рублей»

Умар Кремлев попросил президента РФ Владимира Путина поручить разработку механизма блокирования онлайн-казино.

Президент Федерации бокса России считает, что блокировка онлайн-казино приведет к увеличению объема отчислений на российский спорт от легальных букмекеров и лотерей.

«Когда проект Единого регулятора азартных игр делался, планировалось, что туда войдут все азартные игры – лотереи, казино, интернет-игры. Сегодня букмекерская деятельность доказала и показала, что работает эффективно.

К сожалению, есть интернет-казино, в которых более 200 млрд рублей сегодня выводят. Как они работали, так и продолжают работать – отсутствует регулятор.

Хотелось бы, чтобы [онлайн-казино] вошли в систему единого регулятора, и мы могли все это блокировать. Таким образом увеличится объем от лотерей и букмекеров по отчислениям на спорт», – сказал Кремлев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

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