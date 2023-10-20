«Ак Барс» не смог победить «Сибирь» в основное время в 6 из 7 последних матчей. Повторение идет за 2.24

«Ак Барс» примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В последние годы клуб из Новосибирска успешно играет против казанцев. В шести из семи последних личных встреч «Ак Барс» не смог победить в основное время.

Поставить на очередное непоражение «Сибири» можно с коэффициентом 2.24. Победа гостей с учетом овертайма и буллитов идет за 3.50.

«Ак Барс» победит в основное время за 1.65, итоговая победа оценивается в 1.33.

Матч состоится 20 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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