«Авангард» победил «Металлург» в шести матчах подряд – исход повторится за 1.87

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«Авангард» встретится с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В шести последних личных встречах побеждал омский клуб. Поставить на итоговую победу «Авангарда» в сегодняшнем матче можно за 1.87.

Победа гостей с учетом овертайма и буллитов оценивается коэффициентом 1.93.

Букмекеры ожидают результативный матч. За 1.65 идет тотал больше 4.5, за 1.85 – больше 5.

Матч состоится 11 октября в Омске. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Игорь Климов
Победы и удачи Авангард!
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