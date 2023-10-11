«Авангард» победил «Металлург» в шести матчах подряд – исход повторится за 1.87
«Авангард» встретится с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В шести последних личных встречах побеждал омский клуб. Поставить на итоговую победу «Авангарда» в сегодняшнем матче можно за 1.87.
Победа гостей с учетом овертайма и буллитов оценивается коэффициентом 1.93.
Букмекеры ожидают результативный матч. За 1.65 идет тотал больше 4.5, за 1.85 – больше 5.
Матч состоится 11 октября в Омске. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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