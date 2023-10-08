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Превью НХЛ: Кто из русских вратарей возьмет «Везину», Макдэвид снова соберет все индивиуальные награды и как там Ови?

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В ночь на 11 октября стартует новый сезон НХЛ! «Тампа» Василевского, Сергачева и Кучерова принимает «Нэшвилл» Аскарова и Тренина. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает погрузиться в линии на все индивидуальные трофеи грядущего сезона, понять, кто способен выиграть Конференции, ну и Кубок Стэнли.

Первым идет «Харт Трофи» – специальная премия для игрока, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, тут все как-то буднично;

● Трехкратный герой народного эпоса «Эдмонтона», главная надежда всей Северной Америки – Коннор Макдэвид идет за 2.30. Кажется, голосование можно закрывать.

● В пелотоне практически нет разброса от Мэттюза и Маккинона до Капризова всего 4.00 разницы, но то, что «Ойлерс» пора уже дойти до финала и попробовать свои силы там – практически не подвергается сомнению.

Кажется, тут все слишком понятно и просто. Когда в твоем ростере две суперзвезды, набравшие 703 очка на двоих за последние три года, странно не видеть их обоих в котировках букмекеров, хотя в Драйзайтля и верят поменьше. Может дело в том, что Леон может уйти следующим летом, ведь если все пойдет по сценарию последних лет – «Ойлерс» и страдания в плей-офф, то без перемен никуда. 

Макдэвид легко получит трофей в этом сезоне, тут все слишком понятно. У мужчины в прошлом сезоне сумасшедшие 153 очка и 11 победных шайб, кто, если не он?

В последние годы приз лучшему вратарю сезона – чисто российская номинация. Этот сезон не должен стать исключением, вот только выбор на этот раз очень сложный в плане коэффициентов.

● Сорокин за 6.00 или Шестеркин за 6.50? Если Илья отсыпал себе щепотку магии прошлого сезона, то он – фаворит. О нем говорят как о главном претенденте на «Везину»-2024, и наслаждаться выдающейся игрой нашего вратаря нам не помешает даже спорный уровень амбиций его команды.

● Игорь Шестеркин точно против, его «Рейнджерс» в этом сезоне должны или оправдать все кредиты, или уйти в перестройку. Ведь оба топовых проспекта  – Какко и Лафренье не могут раскрыться без практики, а прошлый сезон показал, что в команде доверяют опытным Зибанежаду и Панарину, а не парням. 

Что до Андрея Василевского, его «Тампе» открывать новый сезон. Вопрос только один – снова лоуд-менеджмент и набор формы к плей-офф (в прошлом году именно там он вышел на свой звездный уровень) или сразу показывать, кто босс на льду? 7.50 не так и далеко от главного фаворита у букмекеров.

Лучший защитник? Тоже все просто, по крайней мере на старте.

● Когда твою игру комментирует Роман Ротенберг – считай, что ты уже наполовину победил. Макар – человек, который доминирует на льду и определяет игру команды, Макар – один из творцов успеха «Колорадо», и как в случае с Макдэвидом сумасшедшая статистика и мастерство – составляющие успеха. И котировок. 

На защитника дают 2.85.

● Ближайший преследователь Адам Фокс с 7.50, но «Рейнджерс», как уже говорилось выше, надо понять куда двигаться дальше. Лучший из россиян – Михаил Сергачев из «Тампы» за 50.00.

Лучший снайпер чемпионата? Вот тут все сложно.

● С одной стороны Макдэвид в прошлом сезоне забрал титул с 64 шайбами. Логично, что ему выписали 5.00, но есть одно «но» из «Торонто».

● Остон Мэттьюз прекрасен, два года подряд становился лучшим (в 2021 – 41 шайба, в 2022 – 60), но в 2023 году – 40 шайб при 74 играх. 5.50 – крутой коэффициент, но сможет ли навязать в этом году борьбу?

● Пастрняк и Драйзайтль в последние годы всегда в топе, но тут все зависит в первой ситуации от второго подряд сумасшедшего сезона, во второй – от желания команды играть на немца, а не на светоча Макдэвида.

Лучший из россиян – Кирилл Капризов за 20.00, просто умница и двигатель «Миннесоты», дальше нестареющий Ови с 25.00. На Кучерова с 65.00 и Панарина за 150.00 можно просто посмотреть, но не больше. Это не их битва.

Каждая из представленных команд способна выиграть Конференцию, возможно, у первой тройки шансов чуть больше за счет составов и химии, но и «Рейнджерс» с «Бостоном» не бойскауты. Одним словом – все сложно, да и назвать однозначным фаворитом кого-то практически нереально на старте. Первые десять игр расставят и утрясут коэффициенты, а пока «Торонто» за 5.00, «Каролина» и «Нью-Джерси» за 5.50 – главные претенденты на попадание в финал от Востока.

На Западе главное отличие тоже в 0,5. Как всегда в топе «Эдмонтон» с 5.00 и «Колорадо» – все просто, кажется, это сильнейшие команды прямо сейчас. Но есть и «Вегас», который силен именно как команда, а не набор звезд. Тут тоже советуем подождать, пальцем в небо попасть очень сложно.

Одно ясно точно – следить надо за Александром Овечкиным, который в нескольких шагах от рекорда Уйэна Гретцки и переписывания истории. 

От Овечкина ожидают минимум семь дублей – поставить на это можно за 1.65. Ставки на покер 38-летнего россиянина в одном из матчей сезона-2023/24 принимаются за 2.40.

Овечкину осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в НХЛ.

Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: East NewsBRUCE BENNETT/Associated Press

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