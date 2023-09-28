Поставив на НФЛ с коэффициентом 1.04, клиент BetRiver проиграл 24 000 долларов
Клиент американского букмекера BetRivers поставил 24 000 долларов с коэффициентом 1.04 на то, что в матче NFL Филадельфия – Тампа Бэй не будет Safety.
Safety – это эпизод игры, когда мяч находится в зачетной зоне атакующей команды, а обороняющаяся команда его перехватывает. Филадельфия и Тампа Бэй лучшие обороняющиеся команды лиги, поэтому букмекер давал такой низкий коэффициент.
Потенциальная прибыль беттора составляла 960 долларов.
При счете 20:3 Филадельфия сделала safety.
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