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Переход Лилларда в «Бакс» сломал коэффициенты на победителя НБА. Что произошло?

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В НБА сдвинулись тектонические плиты – Дэйм дал добро на переход в «Милуоки», не прогнул Пэта Райли и «Майами» и добавил перчинки в Восточную конференцию. Общепризнанная аксиома «Все звезды на Западе, а Восток – сырьевой придаток» больше не работает, в последние годы в сторону Атлантики едут топовые игроки, а обмен «Милуоки» и «Портленда» – вишенка этого межсезонья (причем «Финикс», участвующий в сделке третьей стороной – тоже в плюсе). 

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть, что изменилось после финала сериала «Лиллард в «Майами» и как это повлияло на букмекерские котировки.

Новый фаворит, новая надежда

Удержать Янниса Адетокумпо в Милуоки.

Авторитетный инсайдер Эдриан Воджнаровски добавил ясности после обмена:

«Джо Кронин и Джон Хорст (владельцы «Блэйзерс» и «Бакс»), как мне сказали, обсуждали варианты обмена уже более месяца. Различные идеи, включение третьих команд в сделку. «Финикс» всегда был на горизонте: обе стороны были рады разменять Нуркича и Эйтона. «Портленд» и «Милуоки» посчитали, что проведут все переговоры «в тишине».

Решение расстаться с Дрю Холидэем (разыгрывающий «Милуоки») далось организации нелегко. Они прорабатывали вариант обмена, при котором разыгрывающий остался бы в команде, но такого просто не нашлось».

Поскольку переговоры с «Майами» ни к чему не привели, 10 дней назад агент Лилларда Аарон Гудвин в частном порядке сообщил «Бакс» и «Нетс», что Дэйм был бы заинтересован в переходе в их команду. И он состоялся.

Во время открытия линии на фаворита НБА «Бакс» с Яннисом котировались третьими с коэффициентом 7.00, выше стояли действующие чемпионы из «Денвера» – 4.80 и «Бостон», добавивший Порзингиса в обойму – 4.70. Теперь «Бакс» улетели на третье место с кэфом 4.60. При этом в российских букмекерских конторах коэффициенты не тронулись – фаворитом все еще являются «Наггетс» с 5.50, дальше идет «Бостон» с 5.70 и только потом «Милуоки» за 6.00.

Два суперстара в составе, оставшийся Крис Миддлтон и крепкий ветеран Брук Лопес могут растолкать всех на пути к заветному Финалу НБА. На то, что команда выйдет в финал Восточной конференции коэффициент прыгнул с 3.90 до 2.45. Кажется, это вопрос времени. 

На фоне слухов о том, что Яннис может перевезти свои таланты из восточной глубинки, и его слов о том, что он готов побеждать «в любом месте», приход Дэйма – способ успокоить Грикфрика и привязать его к команде. Вопрос только, правда ли это новая надежда и не порушится ли все, как карточный домик.

Сыграются?

Скорее да, чем нет. 

Два игрока, привыкших тащить франшизы на себе, отлично сочетаются под комбинации команды. Теперь у грека появился не только бешеный снайпер, заряженный на бросок (а если надо на экстра-пас), но и классный рэпер, который вполне может добавить строчки про Янниса в свои будущие треки. Про талант Лилларда читать под бит – не стоит забывать. Он и в этом хорош.

Но готов ли сам Лиллард продолжить карьеру в не самом «рыночном» месте США? Это самое главное, так как крутил **** (руки) бывшему работодателю он целое лето. Тут хочется провести не самую приятную параллель с Килианом Мбаппе и «ПСЖ» – абузивные, разрушающие все и вся отношения француза с клубом, насыпавшим ему столько золота, сколько нет в валютном запасе доброй половины государств, отлично переносятся на Дэйма и «Портленд». Вот все схожести короткой строкой:

✅ Безумный контракт;

✅ Неудовлетворенность от трансферной политики;

✅ Выбор единственного возможного варианта обмена (в «Хит», смотри «Реал Мадрид»);

Вот только американец все-таки не растерял остатки совести, да, сейчас в комментариях напишут: «да он все отдал этой команде», «его кинули драфтом Скута Хендерсона» и прочими утверждениями, против которых и сказать нечего. Но Лиллард мог пойти навстречу руководству, которое щедро накинуло ему деньжат, не исполняя Хардена. Видимо Дэйм просто насмотрелся на Бороду, который сам выбирал куда пойти: хочет в «Бруклин» – пожалуйста, не, теперь в «Филадельфию» – держи, дорогой. В итоге оказавшись в недавнем чемпионе с человеком и пароходом Яннисом.

Именно их химия – радость и проклятие франшизы, ведь если не выйдет – оба свалят и дальше ждет падение в перестройку.

А что по игре?

Дэйм – киллер, его лицо после того самого броска навсегда в истории. 

А получив в посте сильнейшего игрока поколения (хорошо, хорошо, одного из сильнейших), сколько очков Долла способен давать в этой команде? Ок, просто держите статистику прошлого сезона:

•‎ за 58 игр 32,2 очка в среднем (25,2 по карьере);

•‎ 7,3 передачи (6,7 по карьере);

•‎ 46,3% точности с игры (43,9% по карьере);

•‎ 37,1% трехочковых (37,2% по карьере);

 •‎ 91,4% штрафных (89,5% по карьере);

•‎ PER (эффективность) 26,7 (22,5 по карьере).

Разыгрывающий обновил с запасом практически все ключевые показатели за один сезон, готов ли он рвать Восток? Без вопросов. Поэтому можно подумать над одним интересным долгосроком – Американец станет лидером по очкам (в среднем за игру) в регулярке за 2.25. Им должен стать именно Лиллард.

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Фото: Gettyimages.ru/Alika Jenner

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