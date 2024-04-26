Вольфсбург – Дармштадт: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Фольксваген-Арена, Вольфсбург
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Вольфсбург:
- После 31 туров набирает 34 очка и занимает 12-е место.
- Лучший бомбардир команды – Йонас Винд, 11 голов в 34 матчах.
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
- В последних 5 играх забил 6 голов.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против Дармштадта.
Дармштадт:
- После 31 туров набирает 17 очков и занимает 18-е место.
- Лучший бомбардир команды – Тим Скарке, 8 голов в 27 матчах.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
- В последних 5 играх забил 4 гола.
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
- Проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
Личные встречи:
В последние 6 игр Вольфсбург выиграл 4 раза, сыграли вничью 1 раз и проиграли 1 раз.
Исходя из этого анализа, можно сделать следующий прогноз:
Прогноз: Вольфсбург победит.
Обоснование:
- Вольфсбург находится в более высокой позиции в турнирной таблице и имеет более стабильные результаты.
- В последние матчи команда проявляла хорошую атакующую игру, в то время как Дармштадт испытывает проблемы и часто пропускает голы.
- Исторически Вольфсбург демонстрировал превосходство над Дармштадтом в их встречах.
Рекомендация для прогноза:
Где смотреть матч Вольфсбург – Дармштадт
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- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»