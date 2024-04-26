Вольфсбург – Дармштадт: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Фольксваген-Арена, Вольфсбург

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Вольфсбург:

  • После 31 туров набирает 34 очка и занимает 12-е место.
  • Лучший бомбардир команды – Йонас Винд, 11 голов в 34 матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • В последних 5 играх забил 6 голов.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против Дармштадта.

Дармштадт:

  • После 31 туров набирает 17 очков и занимает 18-е место.
  • Лучший бомбардир команды – Тим Скарке, 8 голов в 27 матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • В последних 5 играх забил 4 гола.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Личные встречи:

В последние 6 игр Вольфсбург выиграл 4 раза, сыграли вничью 1 раз и проиграли 1 раз.

Исходя из этого анализа, можно сделать следующий прогноз:

Прогноз: Вольфсбург победит.

Обоснование:

  • Вольфсбург находится в более высокой позиции в турнирной таблице и имеет более стабильные результаты.
  • В последние матчи команда проявляла хорошую атакующую игру, в то время как Дармштадт испытывает проблемы и часто пропускает голы.
  • Исторически Вольфсбург демонстрировал превосходство над Дармштадтом в их встречах.

Рекомендация для прогноза:

Где смотреть матч Вольфсбург – Дармштадт

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Вольфсбург – Дармштадт
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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