Милан – Дженоа: прогноз на матч 5 мая 2024, Серия А
Дата матча: 5 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сан-Сиро, Милан
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Прежде чем дать прогноз на матч Милан – Дженоа, давайте проанализируем данные:
- Милан занимает 2 место в турнирной таблице с 70 очками после 34 туров. Оливье Жиру лучший бомбардир команды.
- Милан не выигрывал в 3 последних матчах Серии А.
- В последних 5 матчах Милан забил 5 голов и пропустил 8.
- Дженоа занимает 12 место с 42 очками после 34 туров. Лучший бомбардир команды – Альберт Гудмундссон.
- Дженоа не проигрывал в 5 из 7 последних матчей Серии А.
- В последних 5 матчах Дженоа забил 7 голов и пропустил 4.
- Милан побеждал Дженоа в 5 последних матчах.
- В последних 5 играх Милан в среднем пропускал 1.60 гола за игру, а Дженоа забивала в среднем 1.40 гола за игру.
Исходя из этого анализа, мой прогноз на матч Милан – Дженоа: победа Милана. Несмотря на то, что Милан не в лучшей форме, и Дженоа показывает себя достаточно неплохо, Милан имеет преимущество в результате личных встреч и в целом обладает более сильным составом. Вероятно, Милан сможет использовать это и одержать победу.
Что касается тотала, рекомендация будет такая: Тотал меньше 2.5 голов, с коэффициентом 1.75. Учитывая, что Милан в последних матчах пропускал в среднем 1.60 гола, а Дженоа забивала 1.40 гола в среднем, вероятность низкого количества голов в этом матче высока.
Где смотреть матч Милан – Дженоа
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»