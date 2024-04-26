Милан – Дженоа: прогноз на матч 5 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сан-Сиро, Милан

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Прежде чем дать прогноз на матч Милан – Дженоа, давайте проанализируем данные:

  1. Милан занимает 2 место в турнирной таблице с 70 очками после 34 туров. Оливье Жиру лучший бомбардир команды.
  2. Милан не выигрывал в 3 последних матчах Серии А.
  3. В последних 5 матчах Милан забил 5 голов и пропустил 8.
  4. Дженоа занимает 12 место с 42 очками после 34 туров. Лучший бомбардир команды – Альберт Гудмундссон.
  5. Дженоа не проигрывал в 5 из 7 последних матчей Серии А.
  6. В последних 5 матчах Дженоа забил 7 голов и пропустил 4.
  7. Милан побеждал Дженоа в 5 последних матчах.
  8. В последних 5 играх Милан в среднем пропускал 1.60 гола за игру, а Дженоа забивала в среднем 1.40 гола за игру.

Исходя из этого анализа, мой прогноз на матч Милан – Дженоа: победа Милана. Несмотря на то, что Милан не в лучшей форме, и Дженоа показывает себя достаточно неплохо, Милан имеет преимущество в результате личных встреч и в целом обладает более сильным составом. Вероятно, Милан сможет использовать это и одержать победу.

Что касается тотала, рекомендация будет такая: Тотал меньше 2.5 голов, с коэффициентом 1.75. Учитывая, что Милан в последних матчах пропускал в среднем 1.60 гола, а Дженоа забивала 1.40 гола в среднем, вероятность низкого количества голов в этом матче высока.

Где смотреть матч Милан – Дженоа

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Милан – Дженоа
Дата проведения
5 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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