Гол на 90+5 спас невероятный экспресс клиента BetBoom! Он выиграл 1 734 000 рублей

Последняя суббота лета оказалась удачной для клиента BetBoom, который собрал экспресс из шести еврокубковых матчей, поставив 35 000 рублей. Коэффициент купона составил 49.56. Примечательно, что практически во всех случаях он поставил на «Обе команды забьют». В ночь на воскресенье на счете у беттора красовалась внушительная сумма — 1 734 566 рублей.

Очень эмоциональным в купоне был матч 3-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и «Лансом». Ставка на «обе забьют» могла не состояться. Так вышло, что футболисты «Ланса» смогли забить единственный свой гол на 90+5. Игра завершилась со счетом 3:1 – реванш за аналогичное поражение 1 января.

Тревожным был матч «Гранады» с «Мальоркой» в рамках третьего тура Ла Лиги. Именно в этом матче беттор решил изменить свою стратегию и сделать ставку на то, что тотал гостей будет больше 1,5 мячей – здесь нужный гол «Мальорка» забила только на 87-й минуте.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.