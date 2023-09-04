Olimpbet начал разыгрывать бонусы среди хоккейных болельщиков

В сезоне-2023/24 партнерами Olimpbet стали хоккейные клубы КХЛ «Спартак», «Динамо», «Лада», а с прошлого года продолжает действовать соглашение с «Амуром». Для зрителей на домашних аренах этих клубов букмекерская компания готовит различные развлечения и акции. Так, уже на первом матче могли выиграть бонусы болельщики «Динамо» и «Лады».

Для участия нужно было сделать ставку в приложении Olimpbet и показать ее Olimpbet Girls в фойе. Вениамин, заключивший пари на самую большую сумму среди зрителей на «ВТБ Арене», получил шанс выиграть 50 000. Ему нужно было попасть в ворота с центра площадки — из пяти попыток точными оказались две, так что болельщик заработал 20 000 бонусов.

Такой же розыгрыш проходил и на домашнем матче ХК «Лада». Клиент Olimpbet Сергей вышел на лед, но попасть в ворота от не сумел. Так что получил лишь приятные сувениры от букмекерской компании.

Подобные розыгрыши Olimpbet намерен проводить регулярно, так что не упускайте возможности посетить домашние матчи хоккейных клубов-партнеров букмекера. А если еще не зарегистрированы в Olimpbet, то учтите, что компания застрахует вашу первую ставку на 100%. То есть вернет бонусами до 10 000 рублей в случае проигрыша. Играйте и получайте максимум эмоций от хоккея вместе с Olimpbet!