Хоккейный клуб «Сочи» провёл яркую презентацию команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги

У хоккеистов «Сочи» заканчивается летняя подготовка – уже через пять дней команда проведёт первый официальный матч в рамках 16-го чемпионата Континентальной хоккейной Лиги. Но в плотном графике тренировок и товарищеских игр команда нашла время, чтобы встретиться со своими самыми преданными болельщиками.

Воскресным вечером 27 августа «Сочи» провёл тёплую и душевную презентацию команды перед стартом нового сезона. Он будет для команды десятым, юбилейным, в КХЛ, и после нескольких неудач, когда «леопарды» заканчивали сезон в конце февраля, все возлагают на этот сезон огромные надежды.

«Сочи» приготовил для болельщиков яркую музыкальную программу, развлечения для маленьких поклонников хоккея и, конечно, самую живописную в Лиге локацию – сцена на берегу Чёрного моря в лучах заходящего солнца выглядела по-настоящему красиво.

— Когда-то часто говорили, что хоккей для Сочи – экзотика. Где Сочи и где хоккей? Но уже через несколько дней наша команда начнёт свой десятый сезон в КХЛ. И именно болельщики сделали многое для того, чтобы на юге хоккей перестал восприниматься как экзотика. Спасибо вам за эту любовь и поддержку! Не буду бросаться громкими фразами про Кубок Гагарина – надо твёрдо стоять на земле двумя ногами. Могу только пообещать, что вся наша команда будет бороться за победу в каждом матче, мы хотим, чтобы и вы, и мы получали от игры только положительные эмоции, — сказал во время презентации главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев, которому предстоит впервые в карьере начинать сезон в качестве главного тренера команды КХЛ.

Игроки выходили на сцену, надевали клубный свитер, получали порцию громких аплодисментов, чтобы потом оказаться в плотном кольце болельщиков, пришедших на церемонию с баннером «Мы хотим в плей-офф!». Игровые джерси нового сезона хоккеистам вручали главный тренер Дмитрий Кокорев и заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. Болельщики очень тепло встречали хоккеистов – и тех, кто провел в клубе не один сезон, и тех игроков, кто впервые надел игровую форму «леопардов». Капитаном «Сочи» будет опытный нападающий Кирилл Рассказов, для которого предстоящий сезон станет первым в составе южного клуба.

Во время церемонии болельщики «Сочи» познакомились и с особенным игроком команды – «Лига Ставок», который в сезоне 2023/24 будет выступать под номером 08 (2008 год – год основания компании). Второй сезон подряд букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает поддерживать хоккейный клуб «Сочи» в качестве официального партнёра. Теперь в составе «леопардов» на одного сильного игрока больше!

Поклонники команды после завершения официальной части смогли попасть в раздевалку команды, чтобы порадовать себя и подписчиков своих соцсетей эксклюзивными фотографиями.

Второго сентября «Сочи» начнёт сезон матчем в Череповце против «Северстали». Первую домашнюю игру южане сыграют во дворце спорта «Большой» 15 сентября против новосибирской «Сибири».