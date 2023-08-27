Матч FONBET Кубка России пройдет на берегу Баренцева моря! Комментарий FONBET

Генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин прокомментировал Карпу ситуацию вокруг переноса матча Фонбет Кубка России между кировским Динамо и 2Drots:

«Еще летом мы изучали возможность провести Матч Звезд Fonbet Кубка России в необычной локации. Рассматривали и игру в горах, и на крыше, и, в том числе, на плавучей платформе. Но в виду того, что этот матч проходит зимой – от этого решили пока что отказаться.

Конечно, мы рады что игра Fonbet Кубка России пройдет в Мурманске, в таком удивительном и новом для футбола месте. Сама по себе эта идея уже вызвала огромный интерес и ажиотаж. А до игры еще неделя.

Вместе с РФС мы делаем по-настоящему новаторское, флагманское для российского спорта соревнование: меняем формулу турнира, концепцию матчдея, делаем Кубок более медийным и открытым – для СМИ, блогеров и, самое главное, болельщиков. Для клубов – коммерчески привлекательным, престижным и важным с точки зрения соревновательной практики.

Я уверен, что игра между кировским «Динамо» и 2Drots войдет в историю нашего футбола и Fonbet Кубка России. Мы все вместе постараемся сделать так, чтобы и болельщики в Мурманске, и болельщики по всей стране насладились этим матчем», — сказал Анохин.