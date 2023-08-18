Зрители БЕТСИТИ Суперкубка России услышат новый трек Эльдара Джарахова

В Санкт-Петербурге 25 августа пройдет БЕТСИТИ Суперкубок России по мини-футболу. Трофей разыграют действующий чемпион МФК КПРФ и обладатель кубка «Синара» из Екатеринбурга

Перед игрой выступит Эльдар Джарахов и презентует новый трек! Также исполнитель закроет программу праздника после церемонии награждения победителей.

РФС и БЕТСИТИ уже доказали, что умеют устраивает крутые шоу из финалов в большом футболе. Настал момент сделать это и в мини-.