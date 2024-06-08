У Паолини почти нет шансов против Швентек, зато у БЕТСИТИ есть бонус 100 000 рублей для новых игроков

Жасмин Паолини встретится с Игой Швентек в финале «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира сыграет в третьем подряд финале открытого чемпионата Франции – в 2022-м и 2023-м она победила. Для итальянки это будет первый в карьере главный матч турнира «Большого шлема».

Паолини в полуфинале легко прошла Мирру Андрееву, а Швентек разобралась с Коко Гауфф. Между собой соперницы играли дважды – полька ведет со счетом 2:0.

В предстоящем финале букмекеры считают шансы Паолини скорее призрачными – 11,5 против 1,06 за Швентек! В целом большинство коэффициентов имеют огромный перевес в пользу польской теннисистки, которая выиграла 18 матчей подряд, но можно поставить, например, на то, что первый сет будет результативнее второго (за это дают кэф 2,05).

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