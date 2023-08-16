Olimpbet стал официальным партнером ХК «Лада»

Букмекерская компания Olimpbet и хоккейный клуб «Лада» заключили соглашение о партнерстве. Логотип Olimpbet появится на игровой форме тольяттинской команды, а болельщиков ждут акции, розыгрыши призов и другие активности на протяжении всего сезона.

— Мы рады стать партнерами клуба с богатой историей, который дважды становился чемпионом России, — прокомментировал подписание соглашения директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. — Путь «Лады», ее возвращение в КХЛ, полностью соответствует нашей философии — совершенствоваться и преодолевать трудности. Мы поддерживаем не только клубы топ-5, но рады помочь и тем, кто только пробивает себе дорогу наверх. Верим в клуб и готовы привезти настоящий праздник хоккея в Тольятти. Удачи в сезоне!

— Мы довольны заключением спонсорского соглашения с букмекерской компанией Olimpbet и стартом сотрудничества, — заявил генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарёв. — Мы открыты для любых партнеров, и Olimpbet одним из первых откликнулся на призыв к сотрудничеству. Знаем, что компания активно развивается, и мы будем прорабатывать несколько вариантов взаимодействия в дополнение к текущим условиям в договоре. Кроме того, мы планируем организацию совместных активностей во время домашних матчей. С нетерпением ждем начала нового сезона!

ХК «Лада» — двукратный чемпион России (1993/94, 1995/96), обладатель Континентального Кубка (2006) и Кубка Европы (1996/97).



Для Olimpbet контракт с «Ладой» — третье мощное подписание перед сезоном-2023/24. Меньше недели назад партнерами букмекера стали «Динамо» и “Спартак”, а с ХК «Амур» компания сотрудничает уже не первый год.

В честь заключения соглашения новых клиентов Olimpbet ждет фрибет на 500 рублей — нужно только зарегистрироваться по промокоду LADA и пополнить счет на 1000 рублей. Кроме того, Olimpbet застрахует на 100% первую ставку, то есть вернет до 10 000 рублей в случае проигрыша.