Павел Занозин спрогнозировал матч «Барселоны» и «Арсенала»

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Известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Павел Занозин дает прогноз на товарищеский матч между «Барселоной» и «Арсеналом» в Лос-Анджелесе.

В какой форме «Барселона»

 

В июне чемпионы Испании одолели «Виссел Кобе» (2:0), а недавно отменили товарищеский матч из-за вспышки вируса. Против лондонского клуба не сыграют защитники Алехандро Бальде, Эрик Гарсия, Жюль Кунде и новичок Иньиго Мартинес. Летом команду Хави также усилили полузащитники Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу. Оба могут дебютировать за «Барсу» в Лос-Анджелесе. Тем временем каталонцы пытается трудоустроить вингеров Рафинью и Феррана Торреса, а также опорника Франка Кессье. Все они не входят в планы Хави, но могут сыграть с «Арсеналом».

В какой форме «Арсенал»

 

Лондонцы провели уже четыре игры в межсезонье с «Уотфордом» (1:1), «Нюрнбергом» (1:1), одолели сборную звезд МЛС (5:0) и проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2). Новички Юррьен Тимбер, Деклан Райс и Кай Хаверц успели дебютировать за «Арсенал», а немец даже забил в Матче всех звезд МЛС. Бразилец Маркиньос отличился во всех двух предсезонных играх, в которых принял участие. В заключительной встрече американского турне «канониры» встречается с «Барселоной», которую не могут победить больше 10 лет во всех турнирах. В лазарете находятся защитник Александр Зинченко и Такехиро Томиясу, хавбеки Габриэль Мартинелли и Мохамед Эльнени.

«Барселона» – «Арсенал»: статистика личных встреч

 

Каталонцы выиграли у «Арсенала» в последнем товарищеском матче (2:1), а также в 3 из 4 прошлых встреч (1:2, 3:1, 2:0, 3:1) в Лиге чемпионов.

Прогноз Павла Занозина на матч «Барселона» – «Арсенал» 27 июля

 

Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1,5 за 2.35

Недавно «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), несмотря на то что играл Деклан Райс и остальные дорогостоящие новички. «Барса» только начинает свою подготовку к сезону и пока загадка, как команда будет выглядеть. Матч ожидается «верховой», судя по коэффициентам букмекеров. Странно, что на индивидуальный тотал каталонцев котировка велика.

Верю, что в таких встречах должен присутствовать элемент шоу, поэтому считаю, что «Барселона» забьет минимум два гола. В товарищеском матче она не будет сидеть и думать, как не пропустить.

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3 комментария

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Alexlagodny
Паша, так кто победит? )))
+2
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Bazilic
Как можно прогнозировать товарняки?
Команды же могут выпустить третьи составы, а на ворота поставить кого угодно
+2
0
+2
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Alexlagodny
Ответ Bazilic
Как можно прогнозировать товарняки? Команды же могут выпустить третьи составы, а на ворота поставить кого угодно
Тем интереснее угадывать. Вон Паша начал прогнозировать и не закончил. Задремал наверное 😂
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