Итоги первого открытого турнира 1XBET CUP по бильярду.

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Завершился первый международный бильярдный турнир 1XBET CUP  по свободной пирамиде, в котором принимали участие бильярдисты из разных стран. За большой призовой фонд бились спортсмены из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Китая. 

В общей сложности было зарегистрировано 125 участников. Это не удивительно, ведь общий фонд, за который велась борьба составил 5 миллионов тенге, что является самым большим денежным призом в истории казахстанского бильярда. Начало было успешно положено и в будущем организаторы и спонсоры турнира попробуют увеличить призовой фонд. Денежные средства не ушли одному победителю, а были успешно распределены между участниками турнира: 1 место – 2 миллиона тенге, 2 место – 1 миллион тенге, 3 место – 500 тысяч тенге, 4 место – 200 тысяч тенге, 5-8 места – 100 тысяч тенге, 9-16 места – 50 тысяч тенге, 17-32 места – 25 тысяч тенге.

“Совместно с федерацией бильярдного спорта Казахстана, а именно при поддержке Каранеева Ансара Каранеевича, удалось сделать очень приятный турнир, который получил большие охваты среди любителей данного вида спорта. Турнир прошел на высоком уровне, благодаря усилиям организаторов и профессионализму участников. Благодарим всех, кто принимал участие в соревнованиях, и ждем вас на следующем бильярдном турнире по свободной пирамиде!” -, говорят представители компании 1XBET.

Соревнования проходили с 29 апреля по 2 мая в развлекательном центре “Bastau” в городе Алматы.

Итоги турнира:  

1 место – Чимбаев Ернар (Казахстан)

2 место – Казыбеков Жанибек (Казахстан)

3 место – Мадаминов Азиз (Кыргызстан)

4 место – Пан Максим (Казахстан)

 Посмотреть как прошёл первый турнир 1XBET CUP Вы сможете перейдя на YouTube-канал 1XBETKZ.

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