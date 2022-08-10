Букмекеры недооценивают Месси? После дубля в первом туре шансы на «Золотую бутсу» всего 10%

В первом туре Лионель Месси отличился дублем в ворота «Клермона», однако БК «Бетсити» дает коэффициент 10.00 (10%) на победу аргентинца в гонке бомбардиров.

В прошлом сезоне Месси забил лишь шесть мячей за «ПСЖ» в чемпионате Франции, но в новом сезоне взял с места в карьер, пусть и в матче со скромным «Клермоном». Перед стартом сезона большинство букмекеров давало на победу Лионеля в бомбардирской гонке коэффициент 11.00 (около 9%).

После первого тура, правда, буки быстро переобулись: «1хСтавка» теперь предлагает кэф 5.00 (около 20%) на «Золотую бутсу» Месси, а европейский гигант Unibet верит в аргентинца чуть меньше – 8.00 (12%).

А вот в линии «Бетсити» все без изменений: на то, что Месси забьет больше всех в чемпионате Франции дают все те же 11.00 (9%). Не успел букмекер скорректировать линию или же банально не верит в успех аргентинца – вопрос открытый.