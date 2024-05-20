Норрис в 0,7 секунды от второй победы подряд, Албон продлил контракт с «Уильямсом», «Феррари» переманила топ-менеджеров «Мерседеса» и другие события Гран-при в Имоле

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен с трудом выиграл гонку, опередив Норриса, рвавшегося ко второй победе подряд, на 0,7 секунды. Леклер финишировал третьим, принес «Феррари» первый подиум в Имоле с 2006 года и вышел на вторую позицию в чемпионате.

Макс стал лучшим и в квалификации, повторив рекорд «Ф-1» по числу поулов подряд.

2. Кошмарный уик-энд Алонсо и Переса: Фернандо вызвал красные флаги в практике, стартовал с пит-лейн после того, как квалифицировался 19-м, и финишировал последним, Серхио также разбил болид в тренировке, не пробился в третий сегмент и стал восьмым в гонке.

3. Албон продлил контракт с «Уильямсом» и останется в команде как минимум до конца 2026 года. Составы команд «Ф-1»-2025 – здесь.

4. «Феррари» объявила о переходе Д’Амброзио и Серра из «Мерседеса», немецкую команду также покинул главный специалист по аэродинамике.

5. Ньюи продолжит карьеру в «Феррари», сообщает Daily Mail. Другие трансферные слухи: «Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса, с переходом в «Хаас» связывают Чжоу и Окона.

6. Ферстаппен показал средний палец в ответ на негатив со стороны фаната, спустя круг болельщик аплодировал чемпиону.

7. Феттель прокатился в «Макларене» Сенны в память об Айртоне и Ратценбергере в Имоле, Гасли сел за руль первого болида Сенны в Сильверстоуне.

8. Вторая ракетка мира Соболенко посетила боксы «Хааса».

9. Формула-2. Колапинто вырвал победу на последнем круге первой гонки, Хаджар победил во второй, Бортолето – быстрейший в квалификации, Антонелли и Бермэн без подиумов.

10. Формула-3. Гете совершил победный обгон в спринте на последнем круге, Мегетуниф выиграл основной заезд, поул у Рамоса.

11. Маклоклин выиграл поул к «Инди-500», показав рекордную скорость.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024

⏱️ Хроника гонки: Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Монако «Ф-1» и этапы «Ф-2» и «Ф-3» в Монте-Карло (23-26 мая).

2. «500 миль Индианаполиса» (26 мая).

3. Гран-при Каталонии MotoGP (24-26 мая).

4. Гонки «Формулы E» в Шанхае (25 и 26 мая).

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