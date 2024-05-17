Формула-2. Имола. Бортолето выиграл квалификацию, Бермэн – 16-й, Антонелли – 18-й

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Пилот «Инвикты» Габриэль Бортолето завоевал поул-позицию в квалификации «Формулы-2» в Имоле.

Второе время показал Исак Хаджар из «Кампоса», третье – представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен.

Четвертым стал лидер сезона Зейн Мэлоуни («Роден»), Деннис Хаугер («МП Моторспорт») занял седьмое место, Пауль Арон («Хайтек») – 11-е, напарники по «Преме» Оливер Бермэн и Андреа Кими Антонелли завершили сессию 16-м и 18-м.

Бермэн разбил болид «Ф-2» перед практикой «Ф-1»

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5 комментариев
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Бэрмен и Антонелли точно претенденты на место в Ф1?
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выключил квалификацию под клетчатый флаг, а после у четверти гонщиков списали времена
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Как то Антонелли пока совсем не впечатляет.
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Ответ EldarMagalimovTSI
Бэрмен и Антонелли точно претенденты на место в Ф1?
точно. по темпу были на уровне 1 ряда, им списали почти все времена
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