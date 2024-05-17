Формула-2. Имола. Бортолето выиграл квалификацию, Бермэн – 16-й, Антонелли – 18-й
Пилот «Инвикты» Габриэль Бортолето завоевал поул-позицию в квалификации «Формулы-2» в Имоле.
Второе время показал Исак Хаджар из «Кампоса», третье – представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен.
Четвертым стал лидер сезона Зейн Мэлоуни («Роден»), Деннис Хаугер («МП Моторспорт») занял седьмое место, Пауль Арон («Хайтек») – 11-е, напарники по «Преме» Оливер Бермэн и Андреа Кими Антонелли завершили сессию 16-м и 18-м.
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