Формула-2. Имола. Бортолето выиграл квалификацию, Бермэн – 16-й, Антонелли – 18-й

Пилот «Инвикты» Габриэль Бортолето завоевал поул-позицию в квалификации «Формулы-2» в Имоле.

Второе время показал Исак Хаджар из « », третье – представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен.

Четвертым стал лидер сезона («Роден»), Деннис Хаугер («МП Моторспорт») занял седьмое место, Пауль Арон («Хайтек») – 11-е, напарники по «Преме» и завершили сессию 16-м и 18-м.

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