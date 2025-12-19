0

Линдблад будет выступать в «Формуле-1» под номером «41»

Линдблад определился с номером для выступлений в «Ф-1».

Новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад определился с постоянным номером, под которым будет выступать в «Формуле-1» по ходу своей карьеры.

Линдблад, который готовится к дебютному сезону, будет выступать в «Ф-1» под номером «41».

Линдблад является участником молодежной программы «Ред Булл» с 2021 года. Прошлый сезон он провел в «Формуле-2».

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
