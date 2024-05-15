Гасли провел демонстрационные заезды за рулем первого болида Сенны

Теги Айртон Сенна Сильверстоун Формула-1 Пьер Гасли Тоулмен Альпин Авто

Гасли опробовал первый болид Сенны в «Ф-1».

Тесты были организованы для француза в частном порядке – Гасли является давним поклонником Айртона Сенны и неоднократно выступал в гонках, используя дизайны шлема, выполненные в честь легендарного бразильца.

На тестах, которые проходили на «Сильверстоуне», Гасли опробовал болид «Тоулмен» TG183B – за рулем которого Сенна дебютировал в «Формуле-1» в 1984 году.

«Не припомню настолько потрясающих ощущений, невероятный опыт. Это был очень эмоциональный момент. Мне еще не доводилось управлять гоночным болидом, который был бы старше меня, и опыт от этой чистоты управления болидом был невероятным – у тебя есть три педали и очень простой по конструкции руль, в современном болиде «Ф-1» я привык совсем к другому. Такие вещи происходят только раз в жизни и я никогда не забуду этот опыт», – рассказал Гасли.

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2 комментария
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Сенна конечно культовый спортсмен, по статусу и величию в Ф1 он уступает только Фернандо Алонсо. Но Фернандо вообще другой лиге, Фернандо Алонсо - это и есть скорость. На ступеньку ниже его идут Сенна и Шумахер.
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Ответ Великий Алонсо
Сенна конечно культовый спортсмен, по статусу и величию в Ф1 он уступает только Фернандо Алонсо. Но Фернандо вообще другой лиге, Фернандо Алонсо - это и есть скорость. На ступеньку ниже его идут Сенна и Шумахер.
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