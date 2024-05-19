Феттель провел заезды в «Макларене» Сенны в Имоле
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель провел демонстрационные заезды в честь Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера перед стартом Гран-при Эмилии-Романьи.
Сенна и Ратценбергер погибли 30 лет назад, во время уик-энда Гран-при Сан-Марино-1994, который также проходил в Имоле.
Феттель проехал несколько кругов в «Макларене» Сенны 1993 года MP4/8 с флагами Бразилии и Австрии. Себ использовал шлем, одна половина которого посвящена Айртону, а другая – Роланду.
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