Феттель провел заезды в «Макларене» Сенны в Имоле

Теги Айртон Сенна Макларен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Сан-Марино Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель провел демонстрационные заезды в честь Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера перед стартом Гран-при Эмилии-Романьи.

Сенна и Ратценбергер погибли 30 лет назад, во время уик-энда Гран-при Сан-Марино-1994, который также проходил в Имоле.

Феттель проехал несколько кругов в «Макларене» Сенны 1993 года MP4/8 с флагами Бразилии и Австрии. Себ использовал шлем, одна половина которого посвящена Айртону, а другая – Роланду.

Великая трагедия «Ф-1»: 30 лет назад погиб Айртон Сенна. Как чемпион прожил последние дни

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1 комментарий
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Айртон Сенна-большая, невероятная любовь и одновременно огромная трагедия мира королевы автогонок Формулы-1!!!🙏🕊❤️
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