Феттель провел заезды в «Макларене» Сенны в Имоле

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» провел демонстрационные заезды в честь и Роланда Ратценбергера перед стартом -Романьи.

Сенна и Ратценбергер погибли 30 лет назад, во время уик-энда Гран-при Сан-Марино-1994, который также проходил в Имоле.

Феттель проехал несколько кругов в « » Сенны 1993 года MP4/8 с флагами Бразилии и Австрии. Себ использовал шлем, одна половина которого посвящена Айртону, а другая – Роланду.

Великая трагедия «Ф-1»: 30 лет назад погиб Айртон Сенна. Как чемпион прожил последние дни

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