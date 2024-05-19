Формула-2. Имола. Хаджар выиграл 2-ю гонку, Антонелли – 4-й, Бермэн потерял лидерство на пит-стопе и стал 19-м

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Пилот «Кампоса» Исак Хаджар одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Имоле.

Вторым финишировал обладатель поула Габриэле Бортолето из «Инвикты», третьим – гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен.

На старте лидером стал пилот «Премы» Оливер Бермэн, начавший заезд вторым. Позже британец выбыл из борьбы за высокие позиции, так как заглох на пит-стопе. Клетчатый флаг Бермэн увидел 19-м, его напарник и юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвертым.

Синхронные инциденты произошли с Амори Корделом («Хайтек») и Пепе Марти («Кампос») – пилоты лишились недокрученных колес на пит-лейн.

Лидирующий в чемпионате Зейн Мэлоуни («Роден») завершил заезд 11-м, Пауль Арон из «Хайтека» стал шестым, представитель «МП Моторспорт» Деннис Хаугер – 12-м.

Мэлоуни сохранил первую позицию в личном зачете, на его счету 68 очка, 63 у Арона, 59 у Хаджара, 41 у Хаугера, по 36 у Бортолето и Антонелли. Бермэн заработал шесть баллов в «Ф-2» – столько же на его счету в «Ф-1».

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