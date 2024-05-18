Формула-2. Имола. Колапинто вырвал победу на последнем круге 1-й гонки у Арона, Мэлоуни – 3-й
Пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто одержал победу в спринте «Формулы-2» в Имоле.
Колапинто смог обогнать представителя «Хайтека» Пауля Арона, лидировавшего почти всю гонку, на последнем круге. Арон стал вторым, пилот «Родена» Зейн Мэлоуни – третьим.
На старте случилась массовая авария, из-за чего сошли пять гонщиков, в том числе одни из лидеров сезона Деннис Хаугер («МП Моторспорт») и Исак Хаджар («Кампос»).
Пилоты «Премы» Оливер Бермэн и Андреа Кими Антонелли финишировали пятым и 11-м, соответственно.
Формула-2. Имола. Бортолето выиграл квалификацию, Бермэн поднялся на 2-е место, Антонелли – на 4-е после возвращения кругов
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