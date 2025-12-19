  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Подход «Феррари» не менялся – мы быстро поняли, что в сезоне-2025 не будем бороться за титул»
1

Шарль Леклер: «Подход «Феррари» не менялся – мы быстро поняли, что в сезоне-2025 не будем бороться за титул»

Леклер спокойно воспринял решение пожертвовать сезоном.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не жалеет о решении команды довольно рано прекратить работу над развитием болида этого года и сосредоточить ресурсы на машине для сезона-2026.

По словам Леклера, увидев в начале чемпионата отставание от «Макларена» в команде поняли, что у них нет шансов на борьбу за титул.

«Не то чтобы это сильно повлияло, поскольку «Феррари» с первой же гонки получила техническое отставание от лидеров. Так что наш подход на прошедший сезон не менялся – мы довольно быстро поняли, что в сезоне-2025 не будем бороться за победу в чемпионате. Потому что «Макларен» оказался слишком силен, да и в «Ред Булл» очень быстро прогрессировали.

Так что мы не видели большого смысла в том, чтобы вкладывать все ресурсы [в машину 2025 года] ради третьего или второго места в Кубке конструкторов – и то, мы бы смогли добиться этого, только если бы все пошло как надо. И при этом мы рисковали бы пожертвовать сезоном-2026.

Да, приятного в таком решении мало. Лично я бы предпочел развивать машину весь год и постараться выиграть титул, сто процентов. Но если вы оказываетесь в таком положении в самом начале сезона, то подобное решение [пожертвовать сезоном ради подготовки к следующему] является очевидным, так что я ни о чем не жалею», – рассказал Леклер.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
