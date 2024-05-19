Леклер вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Переса

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поднялся на второе место в личном зачете «Формулы-1».

Монегаск завершил Гран-при Эмилии-Романьи третьим, что позволило ему опередить пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который финишировал восьмым.

Теперь Леклер располагается на второй строчке в чемпионате со 113 очками, у Переса 107 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024

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12 комментариев
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Все гонки в данном сезоне едет в ТОП 4, а люди говорят про какую то нестабильность )
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Перес без самовоза 0 на палочке, стоило только Макларенам и Феррари чуть-чуть приблизиться к РБ. Какое позорище, Господи....
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Ответ Kappa Kappish
Все гонки в данном сезоне едет в ТОП 4, а люди говорят про какую то нестабильность )
так это давно уже, он в 22 занял второе место, а клоуны считали что он нестабилен, видимо он должен был и вторую РБ обойти по мнению разумистов
+8
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+6
В прошлом году еле удержал второе место, учитывая, что реальных соперников не было. В этом сезоне такой халявы уже не будет, с такой формой будет за топ-5 бороться
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Если так и продолжится, то Перец закончит сезон мимо топ-3
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Красава
Жаль норриса не объехал
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Ответ Великий Алонсо
Перес без самовоза 0 на палочке, стоило только Макларенам и Феррари чуть-чуть приблизиться к РБ. Какое позорище, Господи....
Он и на самовозе 0
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Ответ hypnotoad94
В прошлом году еле удержал второе место, учитывая, что реальных соперников не было. В этом сезоне такой халявы уже не будет, с такой формой будет за топ-5 бороться
этому бездарю в том году дважды фартануло - Леклер собирал флеш рояль из поломок, плюс Хэм несколько раз недобрал прилично, по-хорошему мог и 4 закончить
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Что временное явление, пока Норрис не заберёт своё
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