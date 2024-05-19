Леклер вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Переса

Гонщик « » поднялся на второе место в личном зачете «Формулы-1».

Монегаск завершил Гран-при Эмилии-Романьи третьим, что позволило ему опередить пилота « » , который финишировал восьмым.

Теперь Леклер располагается на второй строчке в чемпионате со 113 очками, у Переса 107 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024

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