Леклер вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Переса
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поднялся на второе место в личном зачете «Формулы-1».
Монегаск завершил Гран-при Эмилии-Романьи третьим, что позволило ему опередить пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который финишировал восьмым.
Теперь Леклер располагается на второй строчке в чемпионате со 113 очками, у Переса 107 баллов.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024
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