Формула-3. Имола. Мегетуниф выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 30-й, Форнароли возглавил чемпионат

Пилот « » Сами Мегетуниф одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Имоле.

Успех стал для французского гонщика первым в данной категории.

Мегетуниф стартовал третьим, позади своих напарников по команде Сантьяго Рамоса и Леонардо Форнароли. В итоге на вторую строчку пробился представитель « » Оливер Гете, Форнароли стал третьим, лидировавший в чемпионате по дополнительным показателям Люк Браунинг («Хайтек») – четвертым, топ-5 замкнул Дино Беганович из «Премы», а обладатель поула Рамос финишировал лишь восьмым.

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» начал заезд 13-м и завершил его на последнем, 30-м месте из-за прокола.

Новым лидером сезона стал Форнароли с 52 очками, следом располагаются Браунинг (49), Беганович, его напарник по «Преме» Габриэле Мини (по 45) и Гете (41).

Формула-3. Имола. Леон выиграл 1-ю гонку после четырех выездов машины безопасности, Бедрин – 9-й, у трех лидеров чемпионата равное количество очков

Формула-3. Имола. Рамос выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й

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