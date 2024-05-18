Формула-3. Имола. Леон выиграл 1-ю гонку после четырех выездов машины безопасности, Бедрин – 9-й, у трех лидеров чемпионата равное количество очков
Пилот «Ван Амерсфорт» Ноэль Леон одержал победу в спринте «Формулы-3» в Имоле.
Заезд четырежды прерывали выездами машины безопасности из-за многочисленных аварий. На каждом из четырех рестартов лидерство сохранял Леон.
На предпоследнем круге в попытке отыграть позиции допустил ошибку и сошел лидер сезона Люк Браунинг из «Хайтека». После кратковременного режима виртуальной машины безопасности пилот «Кампоса» Оливер Гете обогнал Леона и первым пересек финишную черту, однако получил штраф.
В итоге Гете стал вторым, пилот «МП Моторспорт» Тим Трамниц – третьим, представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин поднялся с 13-го места на девятое.
У трех лидеров чемпионата – Браунинга, пилота «Трайдента» Лео Форнароли и Габриэле Мини из «Премы» – по 37 очков в личном зачете, 35 набрал Дино Беганович («Према»), 29 – Трамниц. На счету Бедрина все шесть баллов своей команды, Никита располагается на 20-й позиции.
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