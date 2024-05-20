Маклоклин выиграл поул к «Инди-500», показав рекордную скорость

Пилот « » Скотт Маклоклин одержал победу в квалификации к «500 милям Индианаполиса».

Маклоклин показал лучшую квалификационную скорость в истории гонки (234,22 миль в час). Его напарники Уилл Пауэр и расположились на второй и третьей позициях.

Следом за гонщиками « » стартуют , Кайл Ларсон (оба – « »), Сантино Ферруччи («Эй-Джей Фойт»), Ринус Викей («Эд Карпентер Рейсинг»), Пато О’Уорд (« »), Феликс Розенквист («Мейер Шэнк Рейсинг»), («Рэйхол-Леттерман»), Кайл Кирквуд («Андретти») и («Дрейер и Рейнболд»).

Двукратный и действующий чемпион « » Алекс Палоу («Чип Гэнасси») не пробился в топ-12 и начнет заезд 14-м.

Кэтрин Легг («Дейл Койн»), Маркус Эрикссон (« ») и Грэм Рэйхол («Рэйхол-Леттерман»), заработали право стартовать с последнего ряда, новичок Нолан Сигель («Дейл Койн») не квалифицировался.

Пауэр выиграл первую квалификацию к «Инди-500»