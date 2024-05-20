Маклоклин выиграл поул к «Инди-500», показав рекордную скорость

Теги результаты Такума Сато Индикар Чип Гэнасси Пенске Уилл Пауэр Дрейер и Рейнболд Кэтрин Легг Грэм Рэйхол Дейл Койн Эд Карпентер Андретти Автоспорт Райан Хантер-Рэй Фойт Рэйхол-Леттерман Александр Росси Маркус Эрикссон Джозеф Ньюгарден Феликс Розенквист Кайл Ларсон Сантино Ферруччи Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Скотт Маклоклин Авто

Пилот «Пенске» Скотт Маклоклин одержал победу в квалификации к «500 милям Индианаполиса».

Маклоклин показал лучшую квалификационную скорость в истории гонки (234,22 миль в час). Его напарники Уилл Пауэр и Джозеф Ньюгарден расположились на второй и третьей позициях.

Следом за гонщиками «Пенске» стартуют Александр Росси, Кайл Ларсон (оба – «Эрроу Макларен»), Сантино Ферруччи («Эй-Джей Фойт»), Ринус Викей («Эд Карпентер Рейсинг»), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), Феликс Розенквист («Мейер Шэнк Рейсинг»), Такума Сато («Рэйхол-Леттерман»), Кайл Кирквуд («Андретти») и Райан Хантер-Рэй («Дрейер и Рейнболд»).

Двукратный и действующий чемпион «Индикара» Алекс Палоу («Чип Гэнасси») не пробился в топ-12 и начнет заезд 14-м.

Кэтрин Легг («Дейл Койн»), Маркус Эрикссон («Андретти») и Грэм Рэйхол («Рэйхол-Леттерман»), заработали право стартовать с последнего ряда, новичок Нолан Сигель («Дейл Койн») не квалифицировался.

Пауэр выиграл первую квалификацию к «Инди-500»

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