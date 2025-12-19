Джанкарло Минарди: «Нет, Хэмилтон не закончился. Гонщик с возрастом не может растерять талант»

Минарди ждет прогресса от Хэмилтона.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди уверен, что в новом сезоне Льюис Хэмилтон сможет оправиться от трудностей, с которыми столкнулся в прошедшем чемпионате.

«Я могу сразу ответить, даже не дожидаясь вопроса – нет, Льюис Хэмилтон не закончился. Послушайте, все стареют, в том числе гонщики. Однако гонщик не может растерять свой талант. Возьмите для примера того же Фернандо Алонсо – он старше Льюиса, но на трассе, если команда поддерживает его и предоставляет хорошую машину, по-прежнему очень быстр.

Так что я полагаю, что в случае Льюиса люди недооценили фактор того, что после ухода из «Мерседеса », где он провел так много лет, Хэмилтон оказался в новом для себя мире и незнакомом окружении. Так что ему пришлось нелегко, а ограниченные возможности болида «Феррари» 2025 года только усугубили ситуацию», – рассказал Минарди.

