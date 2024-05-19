Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи
Норрис стал лучшим пилотом дня по итогам гонки в Имоле.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Имоле Норрис большую часть времени боролся с Леклером за вторую позицию, однако на завершающей стадии гонки сумел заметно взвинтить темп и почти догнал лидировавшего Макса Ферстаппена.
Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»
Допустил несколько ошибок, которые, возможно, не позволили приблизиться в зону ДРС чуть раньше.
Обновления болида сработали прекрасно. Ландо на четверку.