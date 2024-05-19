Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис стал лучшим пилотом дня по итогам гонки в Имоле.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Имоле Норрис большую часть времени боролся с Леклером за вторую позицию, однако на завершающей стадии гонки сумел заметно взвинтить темп и почти догнал лидировавшего Макса Ферстаппена.

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»

7 комментариев
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И очень заслуженно! ) Без него было бы скучно, добавил красок в концовке, красава)
+5
-1
+4
Хорошая гонка от Норриса. Чуть не хватило, но второе место тоже норм.
+4
-2
+2
Если без эмоций - стартовал вторым, финишировал вторым.
Допустил несколько ошибок, которые, возможно, не позволили приблизиться в зону ДРС чуть раньше.
Обновления болида сработали прекрасно. Ландо на четверку.
+4
-3
+1
На старте защищал тылы тапка, как прирожденный вторик)))
+2
-2
0
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Ответ Великий Алонсо
Гонщик дня это Алонсо. Буквально как на машине из Флинстоунов до финиша доехал (если это так можно назвать), я такого говна не видел со времен МакХонды в 2015 году.
а это камент дня
+2
-2
0
Ответ Lansm
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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