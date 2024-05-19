Алонсо начнет с пит-лейн Гран-при Эмилии-Романьи

« » решил внести изменения в настройки подвески на болиде перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» начнет гонку с пит-лейн.

Алонсо завершил квалификацию 19-м, опередив лишь пилота « » , лучший круг которого удалили.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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