Алонсо начнет с пит-лейн Гран-при Эмилии-Романьи
«Астон Мартин» решил внести изменения в настройки подвески на болиде Фернандо Алонсо перед Гран-при Эмилии-Романьи.
Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» начнет гонку с пит-лейн.
Алонсо завершил квалификацию 19-м, опередив лишь пилота «Уильямса» Логана Сарджента, лучший круг которого удалили.
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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