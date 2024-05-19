Алонсо начнет с пит-лейн Гран-при Эмилии-Романьи

Теги ФИА Фернандо Алонсо Уильямс Формула-1 регламент Астон Мартин Логан Сарджент Гран-при Эмилии-Романьи Авто

«Астон Мартин» решил внести изменения в настройки подвески на болиде Фернандо Алонсо перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» начнет гонку с пит-лейн.

Алонсо завершил квалификацию 19-м, опередив лишь пилота «Уильямса» Логана Сарджента, лучший круг которого удалили.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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8 комментариев
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Этому бездарю гонку нужно начать из гравия, где он квалифицировался в поисках предела стартовой решетки 🤣🤣🤣
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+3
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Как вчера и писал во время квалы. Ждём в топ 10
на необгонной трассе 10 позиций?
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Лучше так но на нормальной машине, Потому что в квале явные проблемы были
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Фернандо победит! Это будет его гонка
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Ответ Самая быстрая булочка в мире
Как вчера и писал во время квалы. Ждём в топ 10
Разве что благодаря какому-нибудь шальному пейскару, как в майами
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