«Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса (RN365)

Команды «Формулы-1» борются за Боттаса.

У пилота «Заубера» есть как минимум два варианта для продолжения карьеры.

По информации RacingNews365, «Альпин» и «Уильямс» «твердо настроены» на подписание финна, чей опыт «рассматривается как бесценный» перед сменой регламента в 2026 году.

Ранее « » (будущая «Ауди») объявил о сделке с пилотом « » с 2025 года, а «Уильямс» продлил контракт с .

Издание отмечает давнее знакомство Боттаса с руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом по работе в «Мерседесе». Считается, что Воулз высоко оценивает рабочую этику, обратную связь и скорость Валттери: Джеймс полагает, что гонщик может сыграть ключевую роль в перестройке команды наряду с Албоном.

Боттас начал свою карьеру в «Формуле-1» в «Уильямсе» – там финн выступал в 2013-2016 годах.

Контракты пилотов «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают в конце года. Ходили слухи о том, что оба спортсмена активно ищут альтернативные варианты на сезон-2025.

Валттери заявлял, что на «99 процентов» уверен в сделке с одной из команд на следующий год. RN365 сообщает, что контракт должен быть подписан до летнего перерыва.

Валттери Боттас о возможном возвращении в «Мерседес»: «Все варианты остаются открытыми. Однако мой главный приоритет – это долгосрочный контракт»

Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)

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