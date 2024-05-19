«Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса (RN365)

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Команды «Формулы-1» борются за Боттаса.

У пилота «Заубера» Валттери Боттаса есть как минимум два варианта для продолжения карьеры.

По информации RacingNews365, «Альпин» и «Уильямс» «твердо настроены» на подписание финна, чей опыт «рассматривается как бесценный» перед сменой регламента в 2026 году.

Ранее «Заубер» (будущая «Ауди») объявил о сделке с пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом с 2025 года, а «Уильямс» продлил контракт с Алексом Албоном.

Издание отмечает давнее знакомство Боттаса с руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом по работе в «Мерседесе». Считается, что Воулз высоко оценивает рабочую этику, обратную связь и скорость Валттери: Джеймс полагает, что гонщик может сыграть ключевую роль в перестройке команды наряду с Албоном.

Боттас начал свою карьеру в «Формуле-1» в «Уильямсе» – там финн выступал в 2013-2016 годах.

Контракты пилотов «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают в конце года. Ходили слухи о том, что оба спортсмена активно ищут альтернативные варианты на сезон-2025.

Валттери заявлял, что на «99 процентов» уверен в сделке с одной из команд на следующий год. RN365 сообщает, что контракт должен быть подписан до летнего перерыва.

Валттери Боттас о возможном возвращении в «Мерседес»: «Все варианты остаются открытыми. Однако мой главный приоритет – это долгосрочный контракт»

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9 комментариев
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Ответ Shico_I
Антонелли тогда сразу в Мерс что ли? И зачем Альпину менять пилотов, там других проблем хватает…
Так Окон с Гасли видимо сами из Альпин бегут
+3
0
+3
не дай бог так оголодать
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Борисов
Так Окон с Гасли видимо сами из Альпин бегут
Так куда бежать - непонятно. В мерсе, получается, занято. Остаётся одно место в Хаасе - вряд ли этот вариант лучше заводской команды
+2
0
+2
Более интересно, о чем думают оба француза из Альпин, которые хотят оттуда уйти - кому они такие красивые нужны?
+4
-4
0
Нормальные команды для Боттаса, туда бы и Переса неплохо было бы определить. Просто позорище какое-то, что Перес в Ред-Булл, а тем более так много сезонов.
0
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Антонелли тогда сразу в Мерс что ли? И зачем Альпину менять пилотов, там других проблем хватает…
+1
-1
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Чемпионы Ф2 приуныли. Забавно, что в последнее время в Ф1 из Ф2 переходят гонщик которые около топ 5 держались еле-еле. Цунода, Чжоу, Сарджент, Лоусон, Мазепин и тд. А всякие Пуршеры, Друговичи навечно мимо Ф1))) вот и выигрывай титулы Ф2. Берман тот же гонщик не самый топ, но уже в Ф1 считай, как и Антонелли. Бред. Зато всякие Боттасы на расхват.
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Ответ Shico_I
Так куда бежать - непонятно. В мерсе, получается, занято. Остаётся одно место в Хаасе - вряд ли этот вариант лучше заводской команды
Они изнутри видят ситуацию и имеют опыт чтобы сравнить с тем как обычно обстоят дела в командах-середняках, видимо настолько всё плохо.
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