Андреас Зайдль: «Ауди» идет ва-банк ради титулов в «Ф-1»

Теги ФИА Заубер Ауди Формула-1 регламент Андреас Зайдль Авто

Зайдль сообщил, что «Ауди» нацелена на самые высокие места в «Формуле-1»

Исполнительный директор «Заубера» (с сезона-2026 – «Ауди») Андреас Зайдль высказался о целях, которые ставит перед собой немецкий производитель.

«Если бренд вроде «Ауди» вступает в «Ф-1», то, очевидно, может быть лишь одна цель – в конечном итоге сражаться за победы в гонках и титулы в будущем. Мы идем ва-банк.

Это означает, что у нас есть все необходимое для борьбы за то, чтобы стать лучшими в нашем спорте в будущем. Мы можем подойти к этому с уверенностью, но надо использовать поддержку, целеустремленность и ресурсы от «Ауди», чтобы это случилось.

Как бы для меня выглядел успешный сезон-2026? Если будет конкурентоспособный и надежный двигатель на старте нового регламента, и мы удивим конкурентоспособной машиной с самого начала. То есть в целом создадим конкурентоспособную технику.

Сезон-2026 – отличный шанс для нас как нового производителя и новой заводской команды. Регламент может помочь нам «срезать» отставание, которое есть прямо сейчас, чтобы успешно начать эру «Ауди», – отметил Андреас.

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4 комментария
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Пошли ва-банк и наняли Хюлькенберга?
Да и сам Зайдль пока что ничего не показал в Ф1 - ни в Макларене, ни в Заубере
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С кем титул брать собрались, с Хюлькенбергом? Смешно, спасибо
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Ответ mclaren-honda
Пошли ва-банк и наняли Хюлькенберга? Да и сам Зайдль пока что ничего не показал в Ф1 - ни в Макларене, ни в Заубере
Ради Хюлькенберга и пошли ва-банк. Будут титул добывать минуя подиумы
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