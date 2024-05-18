Нико Хюлькенберг: «Мы с Ферстаппеном помогали друг другу слипстримом в квалификации»

Теги Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Хюлькенберг рассказал о помощи Ферстаппену в квалификации к гонке в Имоле.

Пилот «Хааса» отметил, что два гонщика решили воспользоваться благоприятными обстоятельствами и помогали друг другу улучшать время на круге, давая пользоваться слипстримом:

«Мы с Максом помогали друг другу по ходу квалификации. Он несколько раз помог мне [дав слипстрим] во втором сегменте квалификации, а потом я отплатил ему тем же. Иногда нужно поддерживать друг друга».

Ферстаппен также признал, что помочь со стороны Хюлькенберга немного помогла ему в борьбе за поул:

«Да, мы как приятели помогали друг другу слипстримом и во втором, и в третьем сегменте. Я дал ему слипстрим в 17-м повороте, а потом он «подтянул» меня во 2-м повороте.

При этом я думаю, что в итоге даже немного переборщил со скоростью, слишком быстро приехав во 2-й поворот и немного не попал на траекторию. Так что с одной стороны я отыграл время, а с другой, возможно, немного потерял.

Но в целом это и правда немного мне помогло. Но когда у тебя возникают трудности по ходу всего уик-энда, а потом все наконец налаживается, нужно стараться в любом случае искать возможность получить даже небольшое преимущество, чтобы сохранить лидерство. И в этот раз все сработало отлично».

Ферстаппен повторил рекорд Проста и Сенны по поулам подряд: побеждает с Абу-Даби

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Павел Швецов
Как-то неспортивно. Ладно ещё, когда это командная тактика, а тут просто неравные условия. Я бы обоим +3 позиции дал на старте.
Что не запрещено, то разрешено
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий