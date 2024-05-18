Нико Хюлькенберг: «Мы с Ферстаппеном помогали друг другу слипстримом в квалификации»

Хюлькенберг рассказал о помощи в квалификации к гонке в Имоле.

Пилот « » отметил, что два гонщика решили воспользоваться благоприятными обстоятельствами и помогали друг другу улучшать время на круге, давая пользоваться слипстримом:

«Мы с Максом помогали друг другу по ходу квалификации. Он несколько раз помог мне [дав слипстрим] во втором сегменте квалификации, а потом я отплатил ему тем же. Иногда нужно поддерживать друг друга».

Ферстаппен также признал, что помочь со стороны немного помогла ему в борьбе за поул:

«Да, мы как приятели помогали друг другу слипстримом и во втором, и в третьем сегменте. Я дал ему слипстрим в 17-м повороте, а потом он «подтянул» меня во 2-м повороте.

При этом я думаю, что в итоге даже немного переборщил со скоростью, слишком быстро приехав во 2-й поворот и немного не попал на траекторию. Так что с одной стороны я отыграл время, а с другой, возможно, немного потерял.

Но в целом это и правда немного мне помогло. Но когда у тебя возникают трудности по ходу всего уик-энда, а потом все наконец налаживается, нужно стараться в любом случае искать возможность получить даже небольшое преимущество, чтобы сохранить лидерство. И в этот раз все сработало отлично».

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