Макс Ферстаппен ответил фанату: «Я показал ему средний палец. На следующем круге он аплодировал – сделал выводы»

Ферстаппен обменялся «любезностями» с одним из тифози в Имоле.

Гонщик « » сообщил, что на -Романьи столкнулся с негативом со стороны зрителя и не оставил это без внимания.

«Я ехал через пит-лейн, и все аплодировали. За исключением одного человека, реакция которого была несколько другой. Тогда я показал ему средний палец.

На следующем круге, когда я проезжал мимо, он аплодировал. Так что он сделал выводы», – поделился поучительной историей трехкратный чемпион «Формулы-1» после победной квалификации.

Ферстаппен догнал рекорд Сенны по поулам в «Ф-1». Накануне слетал в гравий и бил руль от злости, а ночью и утром включился в симгонку!

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