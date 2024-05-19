Макс Ферстаппен ответил фанату: «Я показал ему средний палец. На следующем круге он аплодировал – сделал выводы»
Ферстаппен обменялся «любезностями» с одним из тифози в Имоле.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что на Гран-при Эмилии-Романьи столкнулся с негативом со стороны зрителя и не оставил это без внимания.
«Я ехал через пит-лейн, и все аплодировали. За исключением одного человека, реакция которого была несколько другой. Тогда я показал ему средний палец.
На следующем круге, когда я проезжал мимо, он аплодировал. Так что он сделал выводы», – поделился поучительной историей трехкратный чемпион «Формулы-1» после победной квалификации.
Ферстаппен догнал рекорд Сенны по поулам в «Ф-1». Накануне слетал в гравий и бил руль от злости, а ночью и утром включился в симгонку!
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Такой же интеллектуал как те кто регулярно минусят мои комменты :)
Вот даже с фанатом пример какой показательный.