Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)

Несколько пилотов претендуют на места в «Хаасе» в следующем году.

В « » пока свободны оба кокпита на сезон-2025. Нико Хюлькенберг продолжит карьеру в « » / «Ауди», будущее неизвестно.

По информации RacingNews365, объявление о контракте с юниором « » и пилотом «Формулы-2» Оливером Бермэном ожидается в ближайшее время, а Магнуссен, по всей видимости, покинет свою команду.

В число кандидатов на выступления за «Хаас» входят гонщики «Заубера» Чжоу Гуаньюй, и представитель «Альпин» Эстебан Окон. Кроме того, звезды «Ф-2» прошлого и нынешнего сезонов Джек Дуэн, Зак О’Салливан и Зейн Мэлоуни находятся в поиске места в «Формуле-1», а менеджер пилота «Уильямса» Логана Сарджента также общается с «Хаасом».

Издание сообщает, что наибольшие шансы стать напарником Бермэна в данный момент у Чжоу. Успех Гран-при Китая, который вернулся в календарь впервые с 2019 года, улучшает позиции Гуаньюя с коммерческой точки зрения.

Утверждается, что у Окона и Боттаса есть другие варианты, в то время как «Хаас» является единственным шансом в «Ф-1» для некоторых других спортсменов. Учитывая трудности, возникшие с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером в 2021 году, «Хаас» не станет вновь выступать с двумя новичками.

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