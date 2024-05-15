Албон продлил контракт с «Уильямсом» на несколько лет

Албон подписал с «Уильямсом» новое соглашение.

Как сообщается, новый контракт с «Уильямсом» рассчитан на несколько лет. Предыдущее соглашение Албона действовало до конца 2025 года. Теперь же Алекс точно проведет сезон-2026, когда в «Формуле-1» вступит в силу новый технический регламент, в составе британской команды.

На данный момент лучшим результатом Албона в составе « » является седьмое место в гонке – Алекс дважды добивался такого результата по ходу сезона-2023.

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