Албон продлил контракт с «Уильямсом» на несколько лет

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Албон подписал с «Уильямсом» новое соглашение.

Как сообщается, новый контракт Алекса Албона с «Уильямсом» рассчитан на несколько лет. Предыдущее соглашение Албона действовало до конца 2025 года. Теперь же Алекс точно проведет сезон-2026, когда в «Формуле-1» вступит в силу новый технический регламент, в составе британской команды.

На данный момент лучшим результатом Албона в составе «Уильямса» является седьмое место в гонке – Алекс дважды добивался такого результата по ходу сезона-2023.

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8 комментариев
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Бедолага....еще несколько лет в конце пелетона.
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в нем и закончит!
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Наверное сказали что Ньюи придет в команду и сделает самовоз.
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Неизвестно, какие условия прописаны в новом контракте. Вполне возможно, что там предусмотрена возможность разрыва со стороны Албона при поступлении предложения от топ-команд.
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"Сомнительно, но окей". Последние несколько лет Вилл не внушают оптимизма в плане будущего, но выбор сделан.
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Ну и хорошо. Одним конкурентом на место в РБ меньше)
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